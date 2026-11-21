В свою очередь кинорежиссер Владислав Маслов почеркнул, что современные экранизации русских сказок рассчитаны не только на детей, поэтому в кинотеатры идут всей семьей, так как взрослых зрителей привлекают знакомые герои в новой интерпретации. По его словам, сказка становится способом передать детям культурный код собственного детства: показать персонажей, на которых выросли сами, но в современной визуальной оболочке.

Популярность сказок в индустрии также объясняют стремлением зрителей увидеть мир с понятными правилами, так как этот жанр предлагает возможность посмотреть на торжество добра и хотя бы на время отвлечься от сложностей реальной жизни.

При этом продолжения успешных фильмов проще продвигать, чем новые проекты, так как значительная часть бюджета уходит на маркетинг, а знакомые персонажи уже привлекают аудиторию, пишет издание. Кроме того, дополнительный доход создателям приносят игрушки, книги, костюмы, а также телевизионный и цифровой показ.