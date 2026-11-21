Популярность киносказок не помогла им в битве с историей
Успех киносказок в индустрии объясняют привлечением сразу двух типов аудитории: взрослой и детской.
В России с каждым годом увеличивается число киносказок в прокате. Эксперты связывают это с кассовым успехом жанра в российских кинотеатрах. К тому же, съемки сказок в России сопровождались значительным государственным финансированием отдельных проектов, пишет «Российская газета». Однако этой осенью сказки в РФ уступили по сборам историческим фильмам.
ЗАЧЕМ СНИМАЮТ СКАЗКИ?
По словам кинокритика Владислава Куприенко, сказки являются универсальным компромиссом, поэтому, играя на узнаваемых образах из советского прошлого, режиссеры вызывает доверие у родителей, которые ведут своих детей на «бренд, которому доверяют сами».
«Это значит сразу билеты на всю семью. Вот вам и бокс-офис», - сказала «РГ» кинопродюсер Елена Афанасьева.
В свою очередь кинорежиссер Владислав Маслов почеркнул, что современные экранизации русских сказок рассчитаны не только на детей, поэтому в кинотеатры идут всей семьей, так как взрослых зрителей привлекают знакомые герои в новой интерпретации. По его словам, сказка становится способом передать детям культурный код собственного детства: показать персонажей, на которых выросли сами, но в современной визуальной оболочке.
Популярность сказок в индустрии также объясняют стремлением зрителей увидеть мир с понятными правилами, так как этот жанр предлагает возможность посмотреть на торжество добра и хотя бы на время отвлечься от сложностей реальной жизни.
При этом продолжения успешных фильмов проще продвигать, чем новые проекты, так как значительная часть бюджета уходит на маркетинг, а знакомые персонажи уже привлекают аудиторию, пишет издание. Кроме того, дополнительный доход создателям приносят игрушки, книги, костюмы, а также телевизионный и цифровой показ.
Так, по словам директора департамента контента Wink Маргариты Головиной, сегодня проекту недостаточно опираться только на известного героя: фильму нужны потенциал семейной франшизы, современный визуальный язык и возможность дальнейшей жизни на стриминговых платформах. Знакомый сюжет снижает порог входа для зрителя, но решающим становится качество нового прочтения, добавила она.
«Продюсерам проще продвигать продолжение знакомой истории, чем раскручивать совершенно новое название. Но то количество сказок, которые наснимали сейчас, кинувшись за миллиардами чебурашек, оно, конечно, превосходит все нормальные параметры. И сказок стало так много, что зритель просто в них тонет. И естественно, что сейчас будет какой-то откат назад, приостановка, и сказок станет гораздо меньше», - заметила, однако, Елена Афанасьева.
ПОЧЕМУ СКАЗКИ УСТУПИЛИ ИСТОРИИ?
Однако, несмотря на популярность сказочного жанра в России, осенью такие фильмы «провалились» в прокате и уступили по сборам историческим лентам.
Октябрьским сказочным премьерам — фильмам «Чудо-Юдо» с Сергеем Безруковым, «Сказка о потерянном времени» от кинокомпании братьев Андреасян и «Морозко» — пророчили миллиардные сборы в прокате, однако ни одна из этих картин не смогла добраться до этих цифр. Согласно подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), их сборы составляют более 560 млн рублей, почти 523 млн рублей и более 365 млн рублей соответственно.
«Назвать эти фильмы слабыми не могу, потому что они действительно были интересными, но сработали хуже, чем осенние каникулы прошлого года», - сказал в беседе с НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.
При этом одна из сказочных премьер ноября «Живая книга» с Сергеем Безруковым, Константином Хабенским и Никитой Кологривым пока демонстрирует совсем маленькие сборы. По данным ЕАИС, касса ленты на момент написания материала превышает 90 млн рублей.
Лидерство в прокате осенние сказки уступили двум историческим картинам, одной их которых уже удалось преодолеть отметку по сборам в 1 млрд рублей. Речь о картине Ильи Малинина «Битва моторов». По подсчетам ЕАИС, на момент написания материала касса ленты составляет 1 млрд 265 млн 435 тысяч 231 рубль.
Ее успех в прокате член совета АВК Роман Исаев в разговоре с НСН объяснил звездным актерским составом и «сарафаном».
«Успеху ленты поспособствовало, во-первых, то, что в картине сыграли Юра Борисов и Иван Янковский — два молодых, ярких и любимых актера. Во-вторых, свою лепту внесла большая, мощная, интересная, креативная и изобретательная рекламная кампания. В-третьих, миллиардные сборы — безусловно, также заслуга зрительского "сарафана", который позволил картине держаться с достаточно умеренным падением на протяжении всех недель проката», - заметил он.
Вторая лента — «Рождение империи» о Петре I — тоже может скоро заработать 1 млрд рублей в прокате. Согласно данным системы, ее касса в настоящий момент составляет 903 млн 347 тысяч 704 рубля.
Роман Исаев в беседе с НСН заметил, что при продвижении «Рождения империи» режиссер Никита Михалков смог задействовать инструменты, недоступные большинству продюсеров.
«Благодаря возможностям Никиты Сергеевича были задействованы такие инструменты продвижения, как пуш-уведомления в "Госуслугах" и так далее — то, что недоступно для большого количества других российских продюсеров. В обозримом прошлом такое было с фильмом "Вызов" Константина Эрнста. Там тоже была реклама через "Госуслуги" и связка с Днем космонавтики. Продюсерам калибра поменьше, конечно, такие инструменты продвижения недоступны. И то, что президент лично высказался о проекте, такой уровень продвижения — крайне редкая история», - заметил он.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что актер Данила Козловский прав, когда говорит, что российскому кино не хватает смелости, но, чтобы решить эту проблему, нужно прекратить предоставление безвозмездного финансирования и вернуться к уведомительному характеру прокатного удостоверения.
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