«Вы еще обо мне услышите!»: Алла Пугачева опубликовала гневный пост в соцсетях
Певица Алла Пугачева опубликовала в своей соцсети гневный пост.
В нем она назвала своих критиков «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников». Артистка уточнила, что «рабами и холопами» она называла именно таких людей, а не весь русский народ. Кроме того, Пугачева отреагировала на публикации СМИ о продаже ее дома в Подмосковье и гонорарах за выступления.
«Деньги мои считаете? Да, я вкалывала, я их зарабатывала в отличие от тех, кто прогулял и пропил свой звёздный час и бездоказательно заявляет, что им перекрыла кислород Алла Пугачева. Как удобно, не правда ли?» - написала артистка.
Ранее музыкальный критик из лейбла «Геометрия» Александр Волков заявил, что новое музыкальное творчество Аллы Пугачёвой может получить популярность в России, если певица поменяет свою позицию по текущей политической ситуации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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