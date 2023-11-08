СМИ: Алла Пугачева тайно записала в России новый альбом

Уточняется, что во время своего недавнего возвращения в РФ Примадонна успела побывать в Твери. Певица посетила студию звукозаписи «Салам», где ранее записала три полноценных альбома.

Источник утверждает, что Пугачёву встретил основатель студии Игорь Лалетин, который успел поработать с ней над тремя абсолютно новыми треками. Предполагается, что она может исполнить их на одном из ближайших выступлений.

Собеседник Shot добавил, что Пугачёва записывалась в Твери, так как не хотела светиться в Москве.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, комментируя слухи о том, что Примадонна может вернуться на сцену, указал, что при наличии правовых оснований эти выступления следует запретить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».