СМИ: Алла Пугачева тайно записала в России новый альбом
Народная артистка СССР Алла Пугачёва записала в России мини-альбом. Об этом со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что во время своего недавнего возвращения в РФ Примадонна успела побывать в Твери. Певица посетила студию звукозаписи «Салам», где ранее записала три полноценных альбома.
Источник утверждает, что Пугачёву встретил основатель студии Игорь Лалетин, который успел поработать с ней над тремя абсолютно новыми треками. Предполагается, что она может исполнить их на одном из ближайших выступлений.
Собеседник Shot добавил, что Пугачёва записывалась в Твери, так как не хотела светиться в Москве.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, комментируя слухи о том, что Примадонна может вернуться на сцену, указал, что при наличии правовых оснований эти выступления следует запретить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru