Новому альбому Пугачевой в России предрекли проблемы
Новое музыкальное творчество Аллы Пугачёвой может получить популярность в России, если певица поменяет свою позицию по текущей политической ситуации. Так считает музыкальный критик из лейбла «Геометрия» Александр Волков.
Он прокомментировал «ФедералПресс» информацию о том, что в начале ноября Народная артистка СССР записала три новых композиции в тверской студии звукозаписи «Салам». Согласно открытым источникам, песни предназначаются для личного пользования.
По словам Волкова, сам факт записи альбома еще ни о чем не говорит. С началом спецоперации на Украине Алла Пугачева вместе с мужем и детьми уехала в Израиль. После нападения ХАМАС 7 октября и обострения обстановки в регионе Примадонна перебралась на Кипр. Недавно Алла Борисовна вернулась на Родину.
Telegram-канал «Радиоточка НСН» приводит комментарий основателя студии «салам» Игоря Лалетина. «Это были какие-то песенки про любовь, про жизнь. Но они не для релиза. Для своих», - отметил он.
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- Новому альбому Пугачевой в России предрекли проблемы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru