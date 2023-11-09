Новому альбому Пугачевой в России предрекли проблемы

Новое музыкальное творчество Аллы Пугачёвой может получить популярность в России, если певица поменяет свою позицию по текущей политической ситуации. Так считает музыкальный критик из лейбла «Геометрия» Александр Волков.

Он прокомментировал «ФедералПресс» информацию о том, что в начале ноября Народная артистка СССР записала три новых композиции в тверской студии звукозаписи «Салам». Согласно открытым источникам, песни предназначаются для личного пользования.

По словам Волкова, сам факт записи альбома еще ни о чем не говорит. С началом спецоперации на Украине Алла Пугачева вместе с мужем и детьми уехала в Израиль. После нападения ХАМАС 7 октября и обострения обстановки в регионе Примадонна перебралась на Кипр. Недавно Алла Борисовна вернулась на Родину.

Telegram-канал «Радиоточка НСН» приводит комментарий основателя студии «салам» Игоря Лалетина. «Это были какие-то песенки про любовь, про жизнь. Но они не для релиза. Для своих», - отметил он.

