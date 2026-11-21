Инцидент произошел в знаменитой мечети Султанахмет в Стамбуле. На видео Батур пожаловалась на сильный запах ног внутри здания, призвала власти решить эту проблему и заявила, что из-за этого «мы позоримся перед всем миром».

Действия Батур были квалифицированы по статье 216 Уголовного кодекса Турции. В надзорном органе пришли к выводу, что подобные комментарии могут носить оскорбительный характер по отношению к прихожанам, которые по традиции входят в священное место без обуви. Кроме того, ведомство усмотрело в словах актрисы признаки подрыва уважения к религиозным устоям страны.

При этом официальные обвинения актрисе пока не предъявлены.

Ранее известного турецкого певца Яшара Ипека приговорили к трем годам лишения свободы после его публикаций с осуждением действий Израиля в секторе Газа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».