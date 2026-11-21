Пашинян анонсировал запуск «Маршрута Трампа» 22 ноября
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об официальном старте проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) 22 ноября.
По словам Пашиняна, важной составляющей проекта является энергетическая сфера. Премьер уточнил, что в рамках проекта Армения соединит свою электрическую систему с энергосетями Азербайджана и Турции.
Проект TRIPP был анонсирован 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Тогда лидеры Армении и Азербайджана подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской автономией.
28 октября 2026 года парламент Армении ратифицировал рамочное соглашение о стратегическом партнерстве с США в рамках проекта TRIPP. 10 ноября документ подписал президент Армении Ваагн Хачатурян, после чего соглашение вступило в силу.
Ранее Армения установила ж/д сообщение с ЕС через Грузию и Турцию, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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