По словам Пашиняна, важной составляющей проекта является энергетическая сфера. Премьер уточнил, что в рамках проекта Армения соединит свою электрическую систему с энергосетями Азербайджана и Турции.

Проект TRIPP был анонсирован 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Тогда лидеры Армении и Азербайджана подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской автономией.

28 октября 2026 года парламент Армении ратифицировал рамочное соглашение о стратегическом партнерстве с США в рамках проекта TRIPP. 10 ноября документ подписал президент Армении Ваагн Хачатурян, после чего соглашение вступило в силу.

Ранее Армения установила ж/д сообщение с ЕС через Грузию и Турцию, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».