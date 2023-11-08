СМИ: Алла Пугачева планирует ненадолго вернуться на сцену в новогодний период

По информации издания, продюсеры артистки активно ищут ей концерты на новогодний период. Пугачева не выступала в России несколько лет, а сейчас решила увеличить гонорар до 500 тысяч долларов, хотя раньше выступление Примадонны обошлось бы зрителю в 350 тысяч долларов. Отмечается, что в эту цену не входят дорога, проживание и прочие детали райдера.

Кроме того, певица готова выступить не только в России, но и на Кипре и в ОАЭ. Одним из главных требований для заказчиков мероприятия является закрытый формат праздника: запрещены любые провокации на камеру, а также любые упоминания в СМИ.

Ранее депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что таким деятелям, как российский артист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) и Пугачева, не место в России, сообщает RT.

