Дрозденко: Спасательное судно подошло к сухогрузу, ранее атакованному БПЛА
К российскому сухогрузу, ранее атакованному БПЛА в Финском заливе, подошло спасательное судно из России. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем «Максе».
Дрозденко уточнил, что эвакуация экипажа не потребовалась, а ситуация на борту находится под контролем.
«Судовая команда проводит необходимые работы и планирует возобновить движение по маршруту», - написал глава региона.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 2 БПЛА атаковали российское грузовое судно в нейтральных водах Финского залива в трех морских милях от государственной границы РФ.
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