В Госдуме призвали запретить концерты Пугачевой в России
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что концерты народной артистки СССР Аллы Пугачёвой не будут пользоваться большим спросом, сообщает NEWS.ru.
Комментируя слухи о том, что Примадонна может вернуться на сцену, он указал, что при наличии правовых оснований эти выступления следует запретить.
Парламентарий отметил, что если певица позволила себе какие-то высказывания против России и российской армии, то за это предусмотрено наказание.
Шолохов указал, что даже если оснований для запрета концертов нет, то вряд ли эти шоу будут пользоваться успехом.
«Я не знаю, кому хочется смотреть на престарелую диву. Даже если Пугачёва даст концерты в Москве, не думаю, что они будут пользоваться большим спросом», - заключил депутат.
Ранее в СМИ появилась информация, что Пугачева собирается вернуться на российскую сцену, продюсеры артистки активно ищут ей концерты на новогодний период, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru