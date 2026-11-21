В России создали препарат против европейской супербактерии
Специалисты НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи разработали препарат «Фтортиазинон», который справляется даже с супербактериями, нечувствительными к антибиотикам. Об этом сообщил научный руководитель центра Александр Гинцбург.
По словам академика, главную угрозу представляют не сами бактерии Klebsiella pneumoniae, а их штаммы, выработавшие устойчивость к существующим лекарствам. Разработанный в институте Гамалеи «Фтортиазинон» успешно преодолевает эту защиту, что делает его высокоэффективным инструментом в борьбе с внутрибольничными инфекциями.
Гинцбург отметил, что отечественная разработка уже спасла жизни сотням пациентов. Его активно применяют при тяжелых послеоперационных осложнениях в МНИОИ имени П. А. Герцена, а также в клиниках Башкирского государственного медицинского университета. Сейчас в Минздраве РФ находятся документы о расширении показаний для более широкого использования лекарства.
Ранее Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний сообщил, что в больницах стран ЕС быстрыми темпами распространяется опасная бактерия Klebsiella pneumoniae. По данным экспертов, ее штаммы выработали устойчивость почти ко всем существующим антибиотикам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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