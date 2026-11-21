«Балтика» обыграла «Оренбург» в матче 15-го тура РПЛ
Калининградская «Балтика» обыграла «Оренбург» в гостевом матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Оренбурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу калининградского клуба.
Счет в матче был открыт уже на 13-й минуте защитником хозяев поля Данилом Хотулевым, который сыграл неудачно и отправил мяч в собственные ворота. На 37-й минуте «Оренбург» мог восстановить равновесие, однако гол полузащитника Евгения Болотова был отменен VAR из-за положения «вне игры». Окончательный счет на 65-й минуте установил нападающий «Балтики» Егор Голенков.
Благодаря этой победе «Балтика» набрала 20 очков и поднялась на седьмую строчку турнирной таблицы РПЛ. «Оренбург», потерпев поражение, остался на десятом месте, имея в своем активе 17 баллов.
В следующем туре чемпионата России «Балтика» 28 ноября на своем поле примет грозненский «Ахмат». На следующий день «Оренбург» на выезде сыграет с московской «Родиной», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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