Счет в матче был открыт уже на 13-й минуте защитником хозяев поля Данилом Хотулевым, который сыграл неудачно и отправил мяч в собственные ворота. На 37-й минуте «Оренбург» мог восстановить равновесие, однако гол полузащитника Евгения Болотова был отменен VAR из-за положения «вне игры». Окончательный счет на 65-й минуте установил нападающий «Балтики» Егор Голенков.

Благодаря этой победе «Балтика» набрала 20 очков и поднялась на седьмую строчку турнирной таблицы РПЛ. «Оренбург», потерпев поражение, остался на десятом месте, имея в своем активе 17 баллов.

В следующем туре чемпионата России «Балтика» 28 ноября на своем поле примет грозненский «Ахмат». На следующий день «Оренбург» на выезде сыграет с московской «Родиной», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».