Удар по демографии. В России решают, как бороться с абортами

Эксперты НСН обсудили, как обстоит ситуация с абортами в стране на данный момент и предложили ряд мер для решения проблемы.

В пресс-центре НСН 30 сентября прошла пресс-конференция «Запрет на аборт или психологическая помощь: как в России поднимут демографию?», в которой приняли участие депутат ГД РФ, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева, почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар и врач акушер-гинеколог Светлана Лизунова.

Накануне правительство России заявило о планах повысить долю отказов россиянок от абортов до 50 процентов в рамках реализации концепции демографической политики до 2025 года.

По словам Юмашевой, аборты напрямую связаны со снижением рождаемости и численности страны, а также противоречат новой Конституции, ведь дети являются приоритетом государственной политики России.

Депутат привела официальные данные по абортам и напомнила, что это лишь те случаи, которые удалось зафиксировать.

«Говоря о статистике, сегодня мы видим, что число абортов снижается. Официальная статистика говорит о том, что по данным Минздрава за последние пять лет число абортов в нашей стране снизилось на 30%. При этом в 2015 году их было произведено 747 тысяч, а в 2020 году уже 523 тысячи. Это цифры, скорее всего, лишь по государственным клиникам. Сегодня мы не знаем, какое число абортов совершается в частных клиниках, которые мы не в состоянии посчитать. Не нужно обнадеживаться цифрами», - объяснила она.

В свою очередь, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар напомнила, что современная молодежь вступает в отношения в слишком раннем возрасте, все чаще встречаются двенадцатилетние и тринадцатилетние беременные девочки.

«Учить детей надо не сексуальной распущенности, а сексуальной культуре. С самого раннего возраста», - призвала она.

Также адвокат отметила несерьезность заявлений политиков, которые предлагают молодым матерям не совершать аборт, а оставить ребенка на воспитание «государству».

«Владимир Вольфович у нас предложили рожать, «мы всех заберем и всех усыновим», но это уже знаете на торговлю детьми больше похоже»,- объяснила эксперт.

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Депутат Юмашева рассказала, как лично проводила эксперимент, представляясь беременной женщиной, которая планирует делать аборт.

«Мы переговорили с заведующей, она меня убеждала, что все силы заведения брошены на сохранение каждой жизни. И вот, первый же кабинет, где мне выдают условный лист специалистов, которых я должна пройти прежде, чем решусь на аборт, но лист этот называется доабортного консультирования. Это психологический момент, не лист сохранения беременности, не лист обхода специалистов», - поделилась она.

По ее словам, аборт имеет не только физиологические последствия для женщины, но и психологические, ведь зачастую пара не может справиться с чувством вины после принятого решения.

«Мне на ум приходит ситуация с отношениями Евгения Евтушенко и Беллы Ахмадулиной. Они очень любили друг друга, в молодом возрасте встретились, познакомились, и вдруг узнают, что у них может быть ребенок. Тогда Евгений Евтушенко, как он признается сам, настоял на том, чтобы Белла сделала аборт. И после этого шага, он рассказывал, как умирала любовь постепенно в их паре», - вспомнила депутат.

О физиологических последствиях аборта подробнее рассказала врач акушер-гинеколог Светлана Лизунова. Она отметила, что современные методы прерывания беременности могут незначительно навредить организму женщины, но во всех случаях необходимо предварительное тщательное обследование.

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«Сейчас вообще легче проходит для женщины и для ее организма так называемое медикаментозное прерывание беременности, когда в полость матки не вводятся инструменты, женщине назначаются препараты и беременность перестает развиваться. Чаще всего осложнения не очень большие, если проведено обследование», - объяснила врач.

Акушер-гинеколог также напомнила, что идеальное физиологическое состояние для беременности и рождения детей отмечается у женщины с 20 до 35 лет.

«Сейчас огромная проблема в том, что женщины стали рожать позже. Здесь социальные причины, они устраивают свой быт, карьеру, образование. У женщин срок ограничен генетически», - добавила Лизунова.

Ранее РПЦ предложила ввести законодательный запрет на предложение абортов от докторов.

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