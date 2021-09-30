Удар по демографии. В России решают, как бороться с абортами

В пресс-центре НСН 30 сентября прошла пресс-конференция «Запрет на аборт или психологическая помощь: как в России поднимут демографию?», в которой приняли участие депутат ГД РФ, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева, почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар и врач акушер-гинеколог Светлана Лизунова.

Накануне правительство России заявило о планах повысить долю отказов россиянок от абортов до 50 процентов в рамках реализации концепции демографической политики до 2025 года.

По словам Юмашевой, аборты напрямую связаны со снижением рождаемости и численности страны, а также противоречат новой Конституции, ведь дети являются приоритетом государственной политики России.

Депутат привела официальные данные по абортам и напомнила, что это лишь те случаи, которые удалось зафиксировать.

«Говоря о статистике, сегодня мы видим, что число абортов снижается. Официальная статистика говорит о том, что по данным Минздрава за последние пять лет число абортов в нашей стране снизилось на 30%. При этом в 2015 году их было произведено 747 тысяч, а в 2020 году уже 523 тысячи. Это цифры, скорее всего, лишь по государственным клиникам. Сегодня мы не знаем, какое число абортов совершается в частных клиниках, которые мы не в состоянии посчитать. Не нужно обнадеживаться цифрами», - объяснила она.

В свою очередь, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар напомнила, что современная молодежь вступает в отношения в слишком раннем возрасте, все чаще встречаются двенадцатилетние и тринадцатилетние беременные девочки.

«Учить детей надо не сексуальной распущенности, а сексуальной культуре. С самого раннего возраста», - призвала она.

Также адвокат отметила несерьезность заявлений политиков, которые предлагают молодым матерям не совершать аборт, а оставить ребенка на воспитание «государству».

«Владимир Вольфович у нас предложили рожать, «мы всех заберем и всех усыновим», но это уже знаете на торговлю детьми больше похоже»,- объяснила эксперт.