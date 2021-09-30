Юмашева назвала фатальную ошибку в «женской консультации»

Необходимо с умом подходить к каждому случаю возможного прерывания беременности, заявила депутат ГД РФ, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева в пресс-центре НСН.

«Я, погружаясь в эту проблему, неоднократно посещала женские консультации, и в своем регионе, республике Башкортостан. В один из таких приездов попросила провести меня как женщину, которая как будто пришла делать аборт, чтобы через себя пропустить весь этот процесс. Мы переговорили с заведующей, она меня убеждала, что все силы заведения брошены на сохранение каждой жизни. И вот, первый же кабинет, где мне выдают условный лист специалистов, которых я должна пройти прежде, чем решусь на аборт, но лист этот называется доабортного консультирования. Это психологический момент, не лист сохранения беременности, не лист обхода специалистов,» - отметила она.

Детям необходимо прививать сексуальную культуру с самого раннего возраста, заявила почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в пресс-центре НСН.

