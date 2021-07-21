РПЦ предложила ввести законодательный запрет на предложение абортов от докторов

Инициатива запретить врачам предлагать своим пациентам аборты поступила от РПЦ. Патриарх Кирилл утвердил документ Общецерковного съезда по социальному служению. В нем сообщается, что в России надо ввести закон, который запретит медицинским работникам предлагать прерывание беременности. Также священнослужители предложили поэтапно вывести аборты по желанию из системы ОМС. Сначала их следует запретить для женщин с доходом выше прожиточного минимума, а затем для всех пациенток без исключения.

В Министерстве здравоохранения много раз заявляли, что запрет абортов приведёт к росту младенческой смертности и другим негативным последствиям, пишет «Интерфакс».

Ранее патриарх Кирилл призвал женщин, которые не хотят рожать, не делать аборты, а отдать детей Церкви. «Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя», — сказал глава РПЦ в обращении на своем канале в Youtube.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал такую идею, заявив, что она не нова.



