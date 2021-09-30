Акушер назвала идеальный возраст для беременности
Светлана Лизунова напомнила, что идеальное физиологическое состояние для беременности и рождения детей отмечается с 20 до 35 лет.
В идеальном возрасте для рождения ребенка современная женщина зачастую занимается своей карьерой и бытом, заявила врач акушер-гинеколог Светлана Лизунова в пресс-центре НСН.
«Сейчас огромная проблема в том, что женщины стали рожать позже. Здесь социальные причины, они устраивают свой быт, карьеру, образование. Среди моих пациентов огромное количество женщин, которые имеют не одно высшее образование. У женщин срок ограничен генетически. По определению ВОЗ, репродуктивный возраст с 15 до 44 лет. Если мы берем чисто физиологически созревание женского организма и мужского, то самое время, когда можно беременеть и рожать здоровых детей по нашей природе, это с 20 до 35 лет. Этот тот идеальный возраст, когда можно рожать», - рассказала врач.
Необходимо с умом подходить к каждому случаю возможного прерывания беременности, заявила ранее депутат ГД РФ, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева в пресс-центре НСН.
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