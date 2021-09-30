Акушер рассказала о рисках абортов для здоровья
Светлана Лизунова отметила, что любой аборт требует предварительного обследования.
Существуют современные методы прерывания беременности, которые могут незначительно навредить организму женщины, заявила врач акушер-гинеколог Светлана Лизунова в пресс-центре НСН.
«Технология самого аборта изменилась в последние годы очень сильно, риски тоже меняются. Если раньше медицинский аборт подразумевал хирургическое вмешательство под наркозом со сроком, как правило, 8-10 недель, там могли быть воспалительные осложнения после этого, в дальнейшем детородная функция женщины была под угрозой, приходилось проводить лечение, много вопросов было. В последние годы ушли от этих больших сроков к меньшим срокам, предлагали вакуумную аспирацию, что легче для женского организма, меньше травматических последствий, маточка не так страдает. Сейчас вообще легче проходит для женщины и для ее организма так называемое медикаментозное прерывание беременности, когда в полость матки не вводятся инструменты, женщине назначаются препараты и беременность перестает развиваться. Чаще всего осложнения не очень большие, если проведено обследование», - рассказала врач.
Необходимо с умом подходить к каждому случаю возможного прерывания беременности, заявила ранее депутат ГД РФ, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева в пресс-центре НСН.
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