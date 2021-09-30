Адвокат обвинила Жириновского в призыве к торговле детьми

В России не распространено пренатальное материнство, оно приравнивается к торговле детьми, заявила почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в пресс-центре НСН.

«Владимир Вольфович у нас предложили рожать, «мы всех заберем и всех усыновим», но это уже знаете на торговлю детьми больше похоже. Есть такое, когда женщина не хочет ребенка, а бездетная пара оплачивает ей всю беременность, после рождения этого ребеночка передают этой же паре. Это называется пренатальное материнство, но у нас его в стране нет, оно расценивается как торговля детьми», - рассказала она.

По официальным данным, число абортов в России снизилось на 30%, но обнадеживаться не стоит, заявила депутат ГД РФ, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева ранее в пресс-центре НСН.

