Юмашева: Евтушенко разлюбил Ахмадулину после аборта
По ее словам, зачастую пара не может справиться с чувством вины после принятого решения.
Аборт имеет не только физиологические последствия для женщины, но и психологические, заявила депутат ГД РФ, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева в пресс-центре НСН.
«Как аборт влияет не только на женщину и ее ребенка, но и на семью? Многие пары потом не могут справиться с чувством вины, осознав этот шаг. Мне на ум приходит ситуация с отношениями Евгения Евтушенко и Беллы Ахмадулиной. Они очень любили друг друга, в молодом возрасте встретились, познакомились, и вдруг узнают, что у них может быть ребенок. Тогда Евгений Евтушенко, как он признается сам, настоял на том, чтобы Белла сделала аборт. И после этого шага, он рассказывал, как умирала любовь постепенно в их паре, они разошлись. И вот цитата его: «Я не понимал тогда, что, если мужчина заставляет любимую женщину убивать их общее дитя в ее чреве, то он убивает ее любовь к себе». Здесь вопрос абортов намного шире»,- рассказала депутат.
Существуют современные методы прерывания беременности, которые могут незначительно навредить организму женщины, рассказала ранее врач акушер-гинеколог Светлана Лизунова в пресс-центре НСН.
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