«Это не утопия». Депутат назвала действенным отговаривать женщин от абортов

Доабортное консультирование с целью отказа от аборта может стать рабочей мерой для поддержки беременных женщин, при этом она должна идти в комплексе с финансовой помощью, рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева.

Ранее правительство запланировало повысить долю отказов от абортов до 50% в рамках концепции демографической политики.