«Это не утопия». Депутат назвала действенным отговаривать женщин от абортов

Депутат в эфире НСН оценила меры правительства по усилению профилактики абортов.

Доабортное консультирование с целью отказа от аборта может стать рабочей мерой для поддержки беременных женщин, при этом она должна идти в комплексе с финансовой помощью, рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева.

Ранее правительство запланировало повысить долю отказов от абортов до 50% в рамках концепции демографической политики.

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«Судя по всему, правительство считает, что необходимо усилить профилактику абортов и сделать упор на доабортное консультирование. В мае мы приняли закон, предложенный президентом, о выплатах беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. При этом мы пониманием, что не только нестабильная финансовая ситуация может толкнуть женщину на такой страшный шаг. Угнетенное психологическое состояние в связи с предстоящими переменами в жизни может быть вызвано разными факторами. Именно поэтому важно, чтобы все женщины, которые находятся в стадии репродуктивного выбора, имели возможность получить психологическую и социальную помощь», - рассказала депутат.

По словам Юмашевой, страна не может выбраться из демографического кризиса, поэтому для правительства важны любые меры для борьбы с убылью населения в России. Она заявила, что доабортное консультирование является эффективным способом профилактики абортов.

«Я неоднократно общалась с врачами в женской консультации, с руководителями центров помощи женщинам и семьям – например, центр «Ярослава» в Республике Башкортостан, и могу с уверенностью сказать, что это не утопические меры, а реальные и работающие. И важно, что начатая в этом направлении работа имеет комплексный характер: закон о выплатах беременным даст женщинам финансовую поддержку, а дополнительная помощь психологов и социальных работников – моральную», - подчеркнула Юмашева.

Ранее в эфире НСН депутат Госдумы Оксана Пушкина раскритиковала идею вывода абортов из системы ОМС. По ее словам, демографическая ситуация в стране не может улучшаться принудительно.

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ФОТО: пресс-центр НСН
ТЕГИ:ГосдумаАборты
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