«Заниженные цифры». В Госдуме привели статистику абортов в России

По официальным данным, число абортов в России снизилось на 30%, но обнадеживаться не стоит, заявила депутат ГД РФ, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева в пресс-центре НСН.

«Аборты напрямую связаны со снижением рождаемости и численности нашей страны. Аборты в нашей стране законодательно разрешены, однако в то же время они явно противоречат нашей новой Конституции, в которой написано, что дети – это приоритет государственной политики России», - отметила она.

По ее словам, сегодня число абортов снижается, но проблема не перестает быть актуальной.

«Говоря о статистике, сегодня мы видим, что число абортов снижается. Официальная статистика говорит о том, что по данным Минздрава за последние пять лет число абортов в нашей стране снизилось на 30%. При этом в 2015 году их было произведено 747 тысяч, а в 2020 году уже 523 тысячи. Это цифры, скорее всего, лишь по государственным клиникам. Сегодня мы не знаем, какое число абортом совершается в частных клиниках, которые мы не в состоянии посчитать. Не нужно обнадеживаться цифрами», - дополнила депутат.

Правительство России запланировало повысить долю отказов россиянок от абортов до 50 процентов в рамках реализации концепции демографической политики. В плане мероприятий указано, что до 2025 года необходимо осуществить доступность услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

