Почетный адвокат призвала учить детей сексуальной культуре через сказки
Людмила Айвар отметила, что современная молодежь в раннем возрасте вступает в отношения.
Детям необходимо прививать сексуальную культуру с самого раннего возраста, заявила почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в пресс-центре НСН.
«На сегодняшний день молодежь в столь раннем возрасте вступает в отношения, что мы уже видим и двенадцатилетних беременных девочек, и тринадцатилетних беременных девочек. И мы не знаем, сколько их по статистике, потому что это только те единичные случаи, о которых нам становится известно. Учить детей надо не сексуальной распущенности, а сексуальной культуре. С самого раннего возраста. Давайте откроем книжку какую-то сказок, чему мы учим детей?», - отметила она.
По официальным данным, число абортов в России снизилось на 30%, но обнадеживаться не стоит, заявила депутат ГД РФ, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева ранее в пресс-центре НСН.
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