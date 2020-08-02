Ученые, политики и инноваторы высказали сомнения и надежды о вакцине от COVID-19

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» готов начать промышленное производство вакцины от COVID-19 в ноябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя учреждения Рината Максютова.

«Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года», — цитирует Максютова Газета.ru.

Главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров сообщил НСН, что на создание вакцины от коронавируса уйдёт минимум полтора года.