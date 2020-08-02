Ученые, политики и инноваторы высказали сомнения и надежды о вакцине от COVID-19
Главный инфекционист ФМБА России, бывший главный санитарный врач России, председатель фонда «Сколково» в эфире НСН объяснили свои сомнения в скором массовом производстве вакцины от коронавируса и высказали надежды на лечение инфекции.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» готов начать промышленное производство вакцины от COVID-19 в ноябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя учреждения Рината Максютова.
«Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года», — цитирует Максютова Газета.ru.
Главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров сообщил НСН, что на создание вакцины от коронавируса уйдёт минимум полтора года.
«Вакцину можно создать и за день. А вот проверять её вы будете года полтора. Дело в том, что сама вакцина не должна вас убить, также она должна вас защищать и, кроме того, она не должна давать каких-то отдалённых последствий... Нужно посмотреть, как течёт беременность, и не будет ли потом у привитых каких-то уродств, вызванных вакцинальным штаммом. Поэтому вакцину создать за 3-4 месяца – это чушь! Реальные сроки – не менее полутора лет», - сказал профессор Никифоров.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН дал свой прогноз о сроках производства вакцины.
«В массовом производстве вакцина может появиться в следующем году, потому что мало ее создать, мало ее испытать. Надо провести доклинические и клинические испытания, нужны полевые испытания и надо наладить промышленное производство. А это совсем не то, что произвести маленькую партию.
Если вирус мутирует и тем самым преодолеет популяционный иммунитет, как это делает каждый год вирус гриппа, то процесс создания вакцины нужно будет начать сначала, но это будет уже гораздо легче», - успокоил эксперт.
Бывший вице-премьер РФ, председатель фонда «Сколково», глава FIDE Аркадий Дворкович отметил в эфире НСН, что все находятся в ожидании эффективной и безопасной вакцины от коронавируса.
«Все надеются, что это произойдет как можно быстрее. Существует правда много мнений, насколько безопасна та или иная вакцина с учетом характера нынешнего коронавируса. Тем не менее, если вакцины будут относительно доступными, люди смогут их покупать, в этом тоже ничего плохого нет», – подчеркнул он.
Кроме того, Аркадий Дворкович рассказал в интервью НСН о препарате от коронавируса, разработанным резидентом «Сколково». Также председатель фонда оценил идею массового внедрения «алкозамков» для борьбы с пьяными водителями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru