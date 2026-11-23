СМИ: Власти США начали расследование о связи экс-главы Nvidia со шпионкой
Американские власти начали расследование в отношении предполагаемой китайской шпионки Элис Хуанг, сообщает Bloomberg.
Она состояла в романтических отношениях с экс-генеральным директором корпорации Nvidia Дженсеном Хуангом. В настоящее время спецслужбы проверяют деятельность Элис Хуанг и сингапурской компании Megaspeed International, в которой она занимала руководящую должность.
«Чипы Nvidia – это сокровище. Это абсолютная вершина, которую хотят все», – заявил директор национальной разведки США Джей Клейтон. Он указал на необходимость сохранить мировое лидерство США в сфере передовых микрочипов.
Nvidia потеряла около $1 трлн капитализации после ухода Хуанга из компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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