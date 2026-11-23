Она состояла в романтических отношениях с экс-генеральным директором корпорации Nvidia Дженсеном Хуангом. В настоящее время спецслужбы проверяют деятельность Элис Хуанг и сингапурской компании Megaspeed International, в которой она занимала руководящую должность.

«Чипы Nvidia – это сокровище. Это абсолютная вершина, которую хотят все», – заявил директор национальной разведки США Джей Клейтон. Он указал на необходимость сохранить мировое лидерство США в сфере передовых микрочипов.

Nvidia потеряла около $1 трлн капитализации после ухода Хуанга из компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

