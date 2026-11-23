СМИ: С 2022 года из Дубая ушли 21% российских компаний
Около 21% компаний российских бизнесменов покинули рынок Дубая с 2022 года, сообщает Forbes.
В III квартале уходящего года в Дубае закрылось 30 из 107 принадлежащих россиянам брендов одежды и заведений общественного питания. Предприниматель Александра Дорф указала на трудности запуска бизнеса в Дубае, которые начинаются на этапе открытия юридического лица и банковского счета.
По ее словам, регистрация бизнеса и оформление Emirates ID стоили 9 тысяч долларов. При этом объем всех операционных трат мог быть в несколько раз больше.
Ранее стало известно, что Москва по-прежнему открыта к справедливому и конструктивному диалогу с зарубежными компаниями, в том числе японскими, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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