В III квартале уходящего года в Дубае закрылось 30 из 107 принадлежащих россиянам брендов одежды и заведений общественного питания. Предприниматель Александра Дорф указала на трудности запуска бизнеса в Дубае, которые начинаются на этапе открытия юридического лица и банковского счета.

По ее словам, регистрация бизнеса и оформление Emirates ID стоили 9 тысяч долларов. При этом объем всех операционных трат мог быть в несколько раз больше.

Ранее стало известно, что Москва по-прежнему открыта к справедливому и конструктивному диалогу с зарубежными компаниями, в том числе японскими, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

