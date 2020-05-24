Онищенко назвал сроки начала промышленного производства вакцины от COVID-19

Распространение коронавируса COVID-19 может прекратиться, когда у 95% населения выработается иммунитет к нему. Об этом со ссылкой на расчёты Всемирной организации здравоохранения заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, передаёт RT.

По его мнению, единственный способ остановить инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путём — вакцинация. В первую очередь вакцинировать будут людей из групп риска — медиков, людей с хроническими заболеваниями, пожилых, сказал он в интервью «Парламентской газете».

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН не согласился с тем, что есть необходимость добиваться выработки иммунитета у 95 процентов населения к коронавирусу.

«Никогда еще в России не доводили уровень иммунитета (населения – прим. НСН) до 95 процентов. В этом нет никакой необходимости. Популяционный порог при низкой контагиозности этой инфекции «работает» на гораздо меньших цифрах. Это первое. Второе. В массовом производстве вакцина может появиться в следующем году, потому что мало ее создать, мало ее испытать. Надо провести доклинические и клинические испытания, нужны полевые испытания и надо наладить промышленное производство. А это совсем не то, что произвести маленькую партию.

Если вирус мутирует и тем самым преодолеет популяционный иммунитет, как это делает каждый год вирус гриппа, то процесс создания вакцины нужно будет начать сначала, но это будет уже гораздо легче.

Я уверен, иммунитет у население сформируется. Свидетельством тому являются такие страны как Италия, Германия, Испания, где благодаря вакцинации ситуация с коронавирусом дошла до сворачивания эпидпроцесса и единичных случаев заболевания», - считает эксперт.