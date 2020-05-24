Онищенко назвал сроки начала промышленного производства вакцины от COVID-19
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН опроверг необходимость иммунизации населения на уровне 95% и высказался о «жидком чипировании» через вакцинацию от COVID-19.
Распространение коронавируса COVID-19 может прекратиться, когда у 95% населения выработается иммунитет к нему. Об этом со ссылкой на расчёты Всемирной организации здравоохранения заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, передаёт RT.
По его мнению, единственный способ остановить инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путём — вакцинация. В первую очередь вакцинировать будут людей из групп риска — медиков, людей с хроническими заболеваниями, пожилых, сказал он в интервью «Парламентской газете».
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН не согласился с тем, что есть необходимость добиваться выработки иммунитета у 95 процентов населения к коронавирусу.
«Никогда еще в России не доводили уровень иммунитета (населения – прим. НСН) до 95 процентов. В этом нет никакой необходимости. Популяционный порог при низкой контагиозности этой инфекции «работает» на гораздо меньших цифрах. Это первое. Второе. В массовом производстве вакцина может появиться в следующем году, потому что мало ее создать, мало ее испытать. Надо провести доклинические и клинические испытания, нужны полевые испытания и надо наладить промышленное производство. А это совсем не то, что произвести маленькую партию.
Если вирус мутирует и тем самым преодолеет популяционный иммунитет, как это делает каждый год вирус гриппа, то процесс создания вакцины нужно будет начать сначала, но это будет уже гораздо легче.
Я уверен, иммунитет у население сформируется. Свидетельством тому являются такие страны как Италия, Германия, Испания, где благодаря вакцинации ситуация с коронавирусом дошла до сворачивания эпидпроцесса и единичных случаев заболевания», - считает эксперт.
Геннадий Онищенко полагает, что россияне, как и большинство населения зарубежных стран, положительно воспримут вакцинацию от коронавируса даже на фоне получивших распространений теорий заговора о «жидком чипировании» через вакцину от COVID-19, которые Генпрокуратура РФ признала фейками.
«"Жидкое чипирование" - это абсолютный бред! Ничем иным, как неуклюжим заказом в отношении вакцинирования от коронавируса эти вбросы назвать нельзя. Заинтересантов, конечно, много. Если бы кому-то захотелось так сделать, то это сделали бы давно. Например, через вакцинацию от гриппа. Только в прошлом году в России вакцинировали 60 млн человек, американцы – миллионов 200. Национальный заказ за счет бюджета был именно в таких объемах. Или это весь мир делал бы через детскую вакцинацию, когда у нас все новорожденные вакцинируются от кори, ОКДС, от туберкулеза и т.д. Необходимости в этом «жидком чипировании» нет никакой, кроме шизофренического бреда отдельных товарищей, которые далеки от проблем медицины и задач спецслужб. У нас есть правовая база, чтобы отсекать такую бредовую информацию и блокировать заведомо ложную информацию, а людей, которые ее распространяют, привлекать к ответственности.
Уверен, россияне вполне нормально отнесутся к вакцинации от коронавируса. Люди понимают ее необходимость», - заявил парламентарий.
Ранее российский учёный-вирусолог, главный научный сотрудник в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов подтвердил готовность препарата от коронавируса нового типа.
«Минздрав обещал долго не тянуть с регистрацией вакцины. Обычно это процесс долгий», - сказал академик.
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