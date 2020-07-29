Дворкович об «алкозамках», вакцине от COVID-19 и новшествах в безналичном расчете

Аркадий Дворкович: «Если это сделано удобно, то это хорошо, тем более, мы многое при заказе оплачиваем безналично, так что и чаевые можно оставлять так же. Но мне понравилась другая инновация, которую представила одна из компаний «Сколково». Это оплата товаров по лицу. То есть, не нужно пользоваться никакими карточками, можно просто предъявить свое лицо, и деньги будут списаны в надлежащем порядке, естественно, со всеми защитными процедурами. Для небольших платежей это вполне уместно, думаю, это постепенно станет популярным», – подытожил в разговоре с НСН Аркадий Дворкович.

