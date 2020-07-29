Дворкович об «алкозамках», вакцине от COVID-19 и новшествах в безналичном расчете
Бывший вице-премьер РФ, председатель фонда «Сколково», глава FIDE Аркадий Дворкович специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Для борьбы с пьянством за рулем массово внедрят «алкозамки»
До конца текущего года Минпромторг хочет внедрить массовое производство «алкозамков» в машины для борьбы с пьяными водителями. Прорабатывается вариант с их установкой на серийные модели на автозаводах. Алкозамки блокируют зажигания при выявлении паров алкоголя при выдохе.
Аркадий Дворкович: «Чем быстрее это произойдет, тем лучше. Конечно, эта технология должна быть удобной, не давать сбоев, чтобы непьяные водители тоже могли садиться за руль и спокойно добираться до места назначения. Для сокращения смертности и травматизма на дорогах, безусловно, это очень позитивная новость. Думаю, все ее поддержат, и еще меньше людей будут думать, не стоит ли ему выпить бокальчик перед тем, как садиться за руль», – отметил в интервью НСН Аркадий Дворкович.
Россия ведет переговоры с Бразилией о производстве вакцины от COVID-19
Россия ведет переговоры с Бразилией о производстве в южноамериканской республике отечественной вакцины от коронавируса. Одновременно с этим сообщается, что курс американской вакцины от COVID-19 будет стоить 50-60 долларов. Власти США также допускают, что будут снабжать своей вакциной другие страны.
Аркадий Дворкович: «Конечно, все в ожидании эффективной и безопасной вакцины. Все надеются, что это произойдет как можно быстрее. Существует правда много мнений, насколько безопасна та или иная вакцина с учетом характера нынешнего коронавируса. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве вакцинация будет бесплатной, думаю, что многие страны пойдут по такому же пути. Тем не менее, если вакцины будут относительно доступными, люди смогут их покупать, в этом тоже ничего плохого нет», – подчеркнул он в эфир НСН.
Большинство россиян сталкиваются с обманом при поиске работы
Почти две трети россиян, которые в данный момент ищут работу, сталкивались с обманом со стороны потенциального начальства. Согласно данным мониторинга HeadHunter, чаще всего работодатель указывает в вакансии заработную плату выше реальной.
Аркадий Дворкович: «Это маркетинг. Может быть, обманом это не стоит называть. Это обычный ход, позволяющий привлечь людей для первого разговора, но, конечно, людям стоит быть аккуратнее как с одной, так и с другой стороны. Важно, чтобы это не становилось массовым мошенничеством», – сказал он слушателям НСН.
В России запустили сервис безналичного приема чаевых
Международная платежная система Mastercard и платформа Etiquette совместно запустили в России сервис безналичного приема чаевых.
Аркадий Дворкович: «Если это сделано удобно, то это хорошо, тем более, мы многое при заказе оплачиваем безналично, так что и чаевые можно оставлять так же. Но мне понравилась другая инновация, которую представила одна из компаний «Сколково». Это оплата товаров по лицу. То есть, не нужно пользоваться никакими карточками, можно просто предъявить свое лицо, и деньги будут списаны в надлежащем порядке, естественно, со всеми защитными процедурами. Для небольших платежей это вполне уместно, думаю, это постепенно станет популярным», – подытожил в разговоре с НСН Аркадий Дворкович.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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