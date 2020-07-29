Дворкович: Люди будут платить за вакцину от коронавируса в случае ее доступности
Россия ведет переговоры с Бразилией о производстве в южноамериканской республике отечественной вакцины от COVID-19. Тем временем, в США сообщили, что планируют снабжать американской вакциной и другие страны, стоимость курса которой составит 50-60 долларов.
Бывший вице-премьер РФ, председатель фонда «Сколково», глава FIDE Аркадий Дворкович отметил в эфире НСН, что все находятся в ожидании эффективной и безопасной вакцины от коронавируса.
«Все надеются, что это произойдет как можно быстрее. Существует правда много мнений, насколько безопасна та или иная вакцина с учетом характера нынешнего коронавируса. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве вакцинация будет бесплатной, думаю, что многие страны пойдут по такому же пути. Тем не менее, если вакцины будут относительно доступными, люди смогут их покупать, в этом тоже ничего плохого нет», – подчеркнул он.
Кроме того, Аркадий Дворкович рассказал в интервью НСН о препарате от коронавируса, разработанным резидентом «Сколково». Также председатель фонда оценил идею массового внедрения «алкозамков» для борьбы с пьяными водителями.
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