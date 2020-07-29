Дворкович: Люди будут платить за вакцину от коронавируса в случае ее доступности

Россия ведет переговоры с Бразилией о производстве в южноамериканской республике отечественной вакцины от COVID-19. Тем временем, в США сообщили, что планируют снабжать американской вакциной и другие страны, стоимость курса которой составит 50-60 долларов.

Бывший вице-премьер РФ, председатель фонда «Сколково», глава FIDE Аркадий Дворкович отметил в эфире НСН, что все находятся в ожидании эффективной и безопасной вакцины от коронавируса.