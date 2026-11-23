Минпросвещения: «Воздухан» и «нишевый» в сочинении признают ошибками
В России употребление популярных слов «нишевый» и «воздухан» в итоговом школьном сочинении недопустимо, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Минпросвещения РФ, доктора филологических наук, профессора РГПУ им. А. И. Герцена Наталью Козловскую.
По ее словам, за это оценка будет снижена. В список запрещенных слов также попало «прайм-эра». Использование данных слов в итоговом сочинении может привести к речевой ошибке и снижению оценки.
Отмечается, что итоговое сочинение пишется в соответствии со строгими критериями, аргументы по теме можно использовать только из художественной литературы, где таких слов нет.
Ранее лингвист оценила шансы слова «воздухан» попасть в словари, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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