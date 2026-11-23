По ее словам, за это оценка будет снижена. В список запрещенных слов также попало «прайм-эра». Использование данных слов в итоговом сочинении может привести к речевой ошибке и снижению оценки.

Отмечается, что итоговое сочинение пишется в соответствии со строгими критериями, аргументы по теме можно использовать только из художественной литературы, где таких слов нет.

Ранее лингвист оценила шансы слова «воздухан» попасть в словари, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

