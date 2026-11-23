Кушнер: НАТО и РФ в будущем не должны опасаться друг друга
Администрация США добивается того, чтобы в будущем НАТО и Россия не опасались друг друга, написал в социальной сети X американский предприниматель Джаред Кушнер.
По его словам, необходимо прийти к тому, чтобы Украина жила в безопасности, а Европа стала сильнее. «Мы [также] стремимся к будущему, при котором Россия будет уверена, что НАТО не будет стремиться к конфронтации, а НАТО и ее партнеры будут уверены, что Россия уважает суверенитет и безопасность своих соседей», - заявил бизнесмен.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею решения украинского конфликта через безопасность в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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