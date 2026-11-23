По его словам, необходимо прийти к тому, чтобы Украина жила в безопасности, а Европа стала сильнее. «Мы [также] стремимся к будущему, при котором Россия будет уверена, что НАТО не будет стремиться к конфронтации, а НАТО и ее партнеры будут уверены, что Россия уважает суверенитет и безопасность своих соседей», - заявил бизнесмен.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею решения украинского конфликта через безопасность в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

