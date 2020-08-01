Минздрав пообещал сделать вакцину от коронавируса бесплатной

«Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета», — сказал Мурашко.

При этом министр пояснил, что вакцинация от коронавируса также станет плановой.

Ранее бывший вице-премьер РФ, председатель фонда «Сколково», глава FIDE Аркадий Дворкович отметил в эфире НСН, что все находятся в ожидании эффективной и безопасной вакцины от коронавируса.

«Все надеются, что это произойдет как можно быстрее. Существует правда много мнений, насколько безопасна та или иная вакцина с учетом характера нынешнего коронавируса. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве вакцинация будет бесплатной, думаю, что многие страны пойдут по такому же пути. Тем не менее, если вакцины будут относительно доступными, люди смогут их покупать, в этом тоже ничего плохого нет», – подчеркнул он.

