Минздрав пообещал сделать вакцину от коронавируса бесплатной
Вакцинация от коронавируса для россиян станет бесплатной, заявил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета», — сказал Мурашко.
При этом министр пояснил, что вакцинация от коронавируса также станет плановой.
Ранее бывший вице-премьер РФ, председатель фонда «Сколково», глава FIDE Аркадий Дворкович отметил в эфире НСН, что все находятся в ожидании эффективной и безопасной вакцины от коронавируса.
«Все надеются, что это произойдет как можно быстрее. Существует правда много мнений, насколько безопасна та или иная вакцина с учетом характера нынешнего коронавируса. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве вакцинация будет бесплатной, думаю, что многие страны пойдут по такому же пути. Тем не менее, если вакцины будут относительно доступными, люди смогут их покупать, в этом тоже ничего плохого нет», – подчеркнул он.
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