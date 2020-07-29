Голикова назвала сроки поставки вакцины против гриппа в регионы РФ
Поставка вакцины от гриппа в российские регионы начнется 31 августа. Об этом в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ заявила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом, она подчеркнула, что вакцинировать планируется у 60% населения страны. А среди тех, кто входящих в группу риска, этот показатель должен быть не менее 75%, отметила Голикова.
Кроме того, вице-премьер подчеркнула, что к моменту начала эпидемии COVID-19 в РФ от гриппа было привито почти 50% населения страны.
Между тем, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 передана на экспертизу и будет зарегистрирована в Минздраве 10-12 августа. Об этом сообщает «Интерфакс». По данным источника, ещё несколько дней вакцину будет проверять Росздравнадзор. Поступление препарата в гражданский оборот он ожидает 15 августа.
Источник «Интерфакса» в правительстве ранее утверждал, что вакцину на первых порах будут применять избирательно. Сначала её получат люди из групп риска – врачи и учителя, а также более 1,5 тысячи добровольцев, отмечает телеканал 360.
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