Голикова назвала сроки поставки вакцины против гриппа в регионы РФ

Поставка вакцины от гриппа в российские регионы начнется 31 августа. Об этом в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ заявила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом, она подчеркнула, что вакцинировать планируется у 60% населения страны. А среди тех, кто входящих в группу риска, этот показатель должен быть не менее 75%, отметила Голикова.

Кроме того, вице-премьер подчеркнула, что к моменту начала эпидемии COVID-19 в РФ от гриппа было привито почти 50% населения страны.