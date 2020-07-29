Дворкович рассказал о первом российском препарате от коронавируса
Бывший вице-премьер РФ, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович рассказал в интервью НСН о препарате от коронавируса, разработанным резидентом «Сколково».
Бывший вице-премьер РФ, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович рассказал в интервью НСН о первом российском препарате от коронавируса, разработанным резидентом «Сколково».
«Препарат, который бал разработан и отчасти доработан одним из резидентов «Сколково», дочкой компании «Химрар» - компанией «Кромис». Этот препарат стал первым, зарегистрированным в России, который помогает справляться с коронавирусной инфекцией, ускоряет лечение больных, и этим препаратом уже пользуются в российских клиниках. Какое-то время коронавирус никуда не денется и важнее всего его именно лечить. Вакцина может не появиться или не быть достаточно эффективной. Мы рада, что сколковская компания стала одной из первых в мире», - отметил Дворкович.
В конце мая разработанному резидентом «Сколково» препарату «Авифавир» было выдано регистрационное удостоверение министерства здравоохранения России. Он стал первым зарегистрированным в России лекарством против коронавируса. «Авифавир» должен появиться в аптеках к августу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru