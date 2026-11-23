Марин Ле Пен отказалась ехать в Киев, отклонив предложение Зеленского
В Германии представитель фракции ультраправой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отклонила приглашение лидера Украины Владимира Зеленского посетить Киев, сообщает La Tribune.
По ее словам, при отказе от приглашения она сослалась на решение не совершать зарубежных поездок в ходе президентской компании. «Я не совершу ни одной такой поездки. Это осознанное решение», — отметила политик.
Ранее стало известно, что Ле Пен не допустит отправки французов на чужие войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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