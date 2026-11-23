По ее словам, при отказе от приглашения она сослалась на решение не совершать зарубежных поездок в ходе президентской компании. «Я не совершу ни одной такой поездки. Это осознанное решение», — отметила политик.

Ранее стало известно, что Ле Пен не допустит отправки французов на чужие войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

