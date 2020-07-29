Путин назвал ключевые требования к вакцине от COVID-19

В числе основных требований к вакцине от коронавирусной инфекции – её доказанная эффективность и безопасность. Об этом в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ заявил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что «уверенность в препарате должна быть абсолютной». Помимо этого, российский лидер призвал приложить особые усилия при профилактической работе и вакцинировании людей от гриппа, отмечает RT.