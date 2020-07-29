Путин назвал ключевые требования к вакцине от COVID-19
В числе основных требований к вакцине от коронавирусной инфекции – её доказанная эффективность и безопасность. Об этом в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ заявил Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что «уверенность в препарате должна быть абсолютной». Помимо этого, российский лидер призвал приложить особые усилия при профилактической работе и вакцинировании людей от гриппа, отмечает RT.
Ранее стало известно, что вакцина против COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи, передана на экспертизу и будет зарегистрирована в Минздраве 10-12 августа. Об этом в среду, 29 июня, сообщил «Интерфакс». Источник подчеркивает, что ещё несколько дней препарат будет проверять Росздравнадзор. Его поступление в гражданский оборот он ожидает 15 августа
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