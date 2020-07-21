Инфекционисты назвали сроки создания вакцины от коронавируса
Главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров в беседе с НСН объяснил, какие этапы проверки должна пройти вакцина перед её массовым применением.
В пресс-центре центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция, посвященная борьбе с распространением известных и новых видов инфекционных заболеваний.
Главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров сообщил НСН, что на создание вакцины от коронавируса уйдёт минимум полтора года.
«Вакцину можно создать и за день. А вот проверять её вы будете года полтора. Дело в том, что сама вакцина не должна вас убить, также она должна вас защищать и, кроме того, она не должна давать каких-то отдалённых последствий типа таратогенных, то есть у привитых не должно потом рождаться каких-то генетических уродств. Вы можете быстро проверить, что она не убивает, чуть сложнее убедиться в том, что она защищает и, в-третьих нужно посмотреть, как течёт беременность и не будет ли потом у привитых каких-то уродств, вызванных вакцинальным штаммом. Поэтому вакцину создать за 3-4 месяца – это чушь! Реальные сроки – не менее полутора лет», - сказал профессор Никифоров.
Ранее НСН писала, что в министерстве здравоохранения РФ не согласились с выводами первого замминистра обороны Руслана Цаликова о готовности вакцины против коронавируса COVID-19, который заявил, что она по сути готова.
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