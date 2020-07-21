Инфекционисты назвали сроки создания вакцины от коронавируса

«Вакцину можно создать и за день. А вот проверять её вы будете года полтора. Дело в том, что сама вакцина не должна вас убить, также она должна вас защищать и, кроме того, она не должна давать каких-то отдалённых последствий типа таратогенных, то есть у привитых не должно потом рождаться каких-то генетических уродств. Вы можете быстро проверить, что она не убивает, чуть сложнее убедиться в том, что она защищает и, в-третьих нужно посмотреть, как течёт беременность и не будет ли потом у привитых каких-то уродств, вызванных вакцинальным штаммом. Поэтому вакцину создать за 3-4 месяца – это чушь! Реальные сроки – не менее полутора лет», - сказал профессор Никифоров.

Ранее НСН писала, что в министерстве здравоохранения РФ не согласились с выводами первого замминистра обороны Руслана Цаликова о готовности вакцины против коронавируса COVID-19, который заявил, что она по сути готова.

