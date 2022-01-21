«Это дикость»: Вирусолог предостерег от применения дексаметазона против COVID-19
Применение кортикостероидов на ранних стадиях коронавируса очень опасно, заявил Максим Скулачев.
Для профилактики заболевания коронавирусом ни в коем случае нельзя применять дексаметазон и преднизолон, они полностью отключают иммунитет, такие препараты применяются на поздних стадиях болезни в реанимации, заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Главный клинический фармаколог Депздрава Москвы Марина Журавлева сообщила, что пациентам с легкой формой омикрон-штамма коронавируса можно применять лечение, направленное на облегчение симптомов. Журавлева отметила, что при высокой температуре можно принять средство на основе парацетамола, а при насморке – использовать сосудосуживающие препараты.
«Я согласен с Журавлевой. Но сейчас в аптеках во многих городах страны исчез дексаметазон и преднизолон. Это кортикостероиды, которые действительно применяются при коронавирусе. Но их ни в коем случае нельзя применять самостоятельно, а также в начале инфекции. Это препараты, которые отключают иммунитет. Если вы отключите свой иммунитет в начале заболевания, то вирус страшно обрадуется. Эти препараты используются в реанимациях на поздних стадиях, когда вируса в организме уже нет, но организм страдает от гиперактивации своей собственной иммунной системы. Пациентов с тяжелым ковидом убивает их собственная иммунная система, а не вирус. Только тогда эти препараты необходимы», - сказал Скулачев.
Вирусолог подчеркнул, что применение дексаметазона для профилактики будет иметь крайне опасные последствия.
«Ни в коем случае их нельзя принимать дома из общих соображений для профилактики. Все это будет иметь абсолютно обратный эффект. Я не знаю от куда пошла эта дикость, что дексаметазон помогает от коронавируса на ранних стадиях. Это страшно опасная вещь. Я не знаю мотивацию, но опасаюсь, что кто-то из врачей рассказал, что спасает пациентов дексаметазоном. Это действительно так, но только на последней стадии, когда вируса уже нет», - резюмировал Скулачев.
Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в разговоре с НСН отмечал, что при первых признаках ОРВИ надо обратиться к доктору и сдать тест на коронавирус. По его словам, только такие действия будут по-настоящему эффективны в борьбе с болезнью.
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