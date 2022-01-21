«Это дикость»: Вирусолог предостерег от применения дексаметазона против COVID-19

Главный клинический фармаколог Депздрава Москвы Марина Журавлева сообщила, что пациентам с легкой формой омикрон-штамма коронавируса можно применять лечение, направленное на облегчение симптомов. Журавлева отметила, что при высокой температуре можно принять средство на основе парацетамола, а при насморке – использовать сосудосуживающие препараты.

«Я согласен с Журавлевой. Но сейчас в аптеках во многих городах страны исчез дексаметазон и преднизолон. Это кортикостероиды, которые действительно применяются при коронавирусе. Но их ни в коем случае нельзя применять самостоятельно, а также в начале инфекции. Это препараты, которые отключают иммунитет. Если вы отключите свой иммунитет в начале заболевания, то вирус страшно обрадуется. Эти препараты используются в реанимациях на поздних стадиях, когда вируса в организме уже нет, но организм страдает от гиперактивации своей собственной иммунной системы. Пациентов с тяжелым ковидом убивает их собственная иммунная система, а не вирус. Только тогда эти препараты необходимы», - сказал Скулачев.