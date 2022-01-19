Мясников перечислил препараты, которые нельзя принимать при «омикроне»

Как отметил медик, омикрон-штамм «весьма заразен», «вызывает клинические проявления банального ОРЗ, без значимого процента осложнений», при этом вакцинация «практически гарантирует от тяжелого течения» при заражении.

«Мы все так или иначе переболеем Омикроном. Кто-то и вовсе бессимптомно, кто-то почихает и покашляет. А раз так, то давайте ещё раз пройдёмся по теме- как нам лечиться дома», — написал Мясников.

Врач рекомендовал принимать при повышенной температуре принимать парацетамол, при болевом синдроме — нестероидные противовоспалительные препараты типа ибупрофена, одновременно принимая защищающие слизистую желудка средства. В случае насморка Мясников посоветовал промывать нос солевыми растворами, а если появилась необходимость использовать сосудосуживающие капли, не применять их более пяти дней. При боли и першении в горле медик рекомендует полоскания, пастилки и ледецы от кашля.

Кроме того, Мясников пишет, что не видит необходимости принимать противовирусные средства при легкой форме «омикрона». Врач объяснил, что такие лекарства «не обрывают инфекцию, а скорее снижают ее продолжительность». При выраженных симптомах заболевания рекомендованы противовирусные с широким спектром активности, например, умифеновир, или капли в нос с Интерфероном-альфа 2-б.

Также врач посоветовал обратиться к врачу, если у пациента появляется одышка в состоянии покоя или при небольшой физической нагрузке, долгое время сохраняется температура выше 38 градусов, а показания пульсоксиметра не поднимаются выше 94.

«Главное запомните: КОВИД уже никуда не уйдёт. Регулярно будут появляться новые и новые штаммы. <...> мы четко видим, что при всех штаммах вакцина спасает жизни! Вакцинируйтесь и вовремя ревакцинируйтесь - это в Ваших жизненных интересах!» — добавил Мясников.

