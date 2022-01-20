Главный ЛОР столицы дал рекомендации по лечению симптомов «омикрона»
При первых признаках штамма коронавируса «омикрон» для лечения нужно использовать препараты, снимающие симптоматику заболевания, и противовирусные средства. Об этом рассказал главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков.
По словам медика, симптомы нового штамма очень похожи на обычную простуду: заложенность носа, боль и першение в горле.
Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы, а чтобы уменьшить болевые симптомы, можно применять таблетки или спреи с анестетиком, пишет издание «Аргументы и Факты».
Заложенность носа хорошо снимают спреи с солевым раствором или сосудосуживающие капли, но пользоваться ими можно не дольше семи дней.
Лечится «омикрон» противовирусными препаратами широкого действия, а вот антибиотики не помогут, принимать их стоит исключительно по назначению врача.
Главный оториноларинголог Москвы призвал также не забывать проветривать помещения - это облегчит течение болезни и предупредит распространение инфекции.
Ранее медики рассказали, что новая разновидность коронавируса прежде всего поражает не легкие, как предыдущие, а слизистые и верхние дыхательные пути. Поэтому обрабатывать нужно именно эту область — нос и горло.
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