Главный ЛОР столицы дал рекомендации по лечению симптомов «омикрона»

При первых признаках штамма коронавируса «омикрон» для лечения нужно использовать препараты, снимающие симптоматику заболевания, и противовирусные средства. Об этом рассказал главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков.

По словам медика, симптомы нового штамма очень похожи на обычную простуду: заложенность носа, боль и першение в горле.

Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы, а чтобы уменьшить болевые симптомы, можно применять таблетки или спреи с анестетиком, пишет издание «Аргументы и Факты».