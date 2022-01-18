«Он вообще другой»: заболевший «омикроном» врач рассказал о новом штамме

Как отметил медик, в России наблюдается «просто цунами» новых случаев заражения, и в медучреждениях «полный ахтунг после относительно спокойного декабря».

«Прежде всего - новый ковид — он ВООБЩЕ ДРУГОЙ. Симптомы другие, течение другое, вообще, не глядя на результаты теста, сложно даже о ковиде подумать, настолько он отличается от предыдущих вариантов. Скорее как о ядреном риновирусе или средней руки гриппе», — написал Чуйко на своей странице в Facebook.

Медик проанализировал свои наблюдения и пришел к выводу, что инкубационный период омикрон-штамма — один-два дня.

«Начинается чаще всего с катаральных явлений и насморка, кашель - нечастый гость. Потери обоняния в большинстве случаев нет. У многих ларингит с изменением голоса. Кашель как правило присоединяется на этапе выздоровления, то есть как у того же риновируса. Астения есть, головная боль, боли в мышцах на высоте температуры, энцефалопатии не наблюдал», — поделился врач.

По словам Чуйко, температурный период при «омикроне» длится 2-3, иногда один день. Вакцинированные переносят болезнь без повышения температуры либо с показателями не выше 38 градусов.

Также врач отметил, что диагностировать омикрон-штамм непросто.

«Тесты (как экспресс, так и лабораторные ПЦРки) косячат только в путь - несовпадение первых и вторых, а также неожиданно пришедший отрицательный ПЦР в семье, где остальные домочадцы подтвержденно ковидят - сейчас какая-то такая не редкость, что впору начать сомневаться в том, что стандартные тесты под новый штамм хорошо подходят», — подчеркнул медик.

Кроме того, Чуйко сообщил, что у нового штамма разнообразные симптомы, и даже в одной семье пациенты могут болеть по-разному. По словам врача, в ближайшее время большинство россиян переболеют новой разновидностью COVID-19. В заключение Чуйко рекомендовал «панику отставить, наблюдать, лечиться, надеяться на лучшее».

Между тем кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий предположил, что к началу февраля число заболевших коронавирусом может увеличиться до 90 тысяч человек в сутки. К весне при таком развитии ситуации омикрон-штаммом переболеет от 1,5 до 2 млн россиян, отмечает РЕН ТВ.

