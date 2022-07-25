«Топонимическая заруба-3»: Смоет ли Киевский вокзал волна переименований

ТОПОНИМИЧЕСКАЯ ВОЙНА. НАЧАЛО

«Топонимическая война» началась в середине мая.

Депутаты Мосгордумы внезапно обнаружили тогда у посольства США безымянную территорию и предложили переименовать ее в Площадь защитников Донбасса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту идею «очень хорошей». 30 мая на портале «Активный гражданин» стартовало голосование, по итогам которого с 22 июня территорию назвали Площадью ДНР.

При этом главный подвох заключался в том, что посольству США пришлось «переехать» на этот адрес.

В начале июля похожая история произошла с посольством Великобритании в Москве, около которого обнаружилась безымянная территория.

Точнее, таких территорий оказалось сразу несколько. Москвичам дали уже готовое название «Площадь ЛНР» и предложили выбрать страну, у посольства которой она появится.

Из четырех вариантов – Великобритания, Германия, Бельгия или Литва – был выбран первый.

В итоге рядом с памятником Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону появилась табличка «Площадь Луганской Народной Республики». С 6 июля британское посольство официально «переехало» по адресу: Площадь ЛНР, владение 1.

Правда в Вашингтоне и Лондоне до сих пор не признают новые адреса. На сайте посольства Великобритании его адресом указана Смоленская набережная, 10, а на сайте посольства США и вовсе вместо адреса появились географические координаты «55,75566° N, 37,58028° E».

Между тем, на Украине не ограничились переименованием связанных с Россией улиц и проспектов.