«Топонимическая заруба-3»: Смоет ли Киевский вокзал волна переименований

В ЛДПР предлагает вернуть вокзалу название Брянский, в СРЗП фантазируют об Одесском и Кишиневском, а в СПЧ указывают на человекоподобных существ и тренды мирового идиотизма.

В России набирает обороты «топонимический троллинг» Запада и Украины в ответ на волну переименований в этой стране названий, связанных с Россией.

В ЛДПР предложили переименовать Киевский вокзал, который носит это название с 1934 года.

Вместе с тем летнее «переселение» посольств США и Великобритании в Москве на площади ДНР и ЛНР дало несколько неожиданный эффект.

Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Кишинёвский

ПАМЯТЬ ИМПЕРИИ И ТРЕНДЫ ИДИОТИЗМА

Идею по переименовании одного из самых известных московских вокзалов выдвинул в понедельник депутат от ЛДПР Василий Власов.

«Наша инициатива заключается в том, чтобы граждане Москвы через "Активный гражданин" проголосовали, чтобы администрация города вынесла на голосование этот вопрос. Если москвичи поддержат, я буду рад. А захотят оставить Киевский – никто ничего менять не будет», - сказал Власов РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что Киевский вокзал до 1934 года назывался Брянским, и предложил вернуть ему историческое название.

Вскоре свой креатив предложил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов, недавно предлагавший переименовать Калининград во Владибалтийск.

«Суть акции понятна. У нас сейчас «заруба» с киевским неонацистским режимом. За себя, за правду и за будущее всего мира. И, как правило, топонимика тоже должна идти в ногу со временем. (…) Если все-таки очень хочется переименовать, то давайте назовём Киевский вокзал Одесским. Или даже Кишинёвским», - написал Миронов в Telegram.

При этом он провел исторический экскурс, разъяснив, что в Российской Империи имена вокзалов привязывались к названиям конечной станции.

Однако не все в восторге от идеи с переименованием Киевского вокзала. В частности, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Кирилл Кабанов призвал не уподобляться «трендам мирового идиотизма».

«Вот только не надо пытаться быть в тренде мирового идиотизма антирусской ненависти. Ну вот при чем здесь Киевский вокзал? Такие предложения ставят нас на один уровень с озлобленными человекоподобными существами с промытыми мозгами», - написал Кабанов в Telegram.

Со своей стороны, член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьёв назвал идею о переименовании Киевского вокзала «странной и смешной».

«В условиях спецоперации нельзя уподобляться коллективному Западу и русофобам на Украине, которые сейчас всё переименовывают. Ни в коем случае нельзя занимать такую позицию... Нет времени сейчас этими вопросами заниматься, потому что это будет достаточно странно и смешно», - сказал Соловьев NEWS.ru.
«Топонимическая ловушка!»: Посольство США в Москве «переезжает» поближе к Донбассу

ТОПОНИМИЧЕСКАЯ ВОЙНА. НАЧАЛО

«Топонимическая война» началась в середине мая.

Депутаты Мосгордумы внезапно обнаружили тогда у посольства США безымянную территорию и предложили переименовать ее в Площадь защитников Донбасса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту идею «очень хорошей». 30 мая на портале «Активный гражданин» стартовало голосование, по итогам которого с 22 июня территорию назвали Площадью ДНР.

При этом главный подвох заключался в том, что посольству США пришлось «переехать» на этот адрес.

В начале июля похожая история произошла с посольством Великобритании в Москве, около которого обнаружилась безымянная территория.

Точнее, таких территорий оказалось сразу несколько. Москвичам дали уже готовое название «Площадь ЛНР» и предложили выбрать страну, у посольства которой она появится.

Из четырех вариантов – Великобритания, Германия, Бельгия или Литва – был выбран первый.

В итоге рядом с памятником Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону появилась табличка «Площадь Луганской Народной Республики». С 6 июля британское посольство официально «переехало» по адресу: Площадь ЛНР, владение 1.

Правда в Вашингтоне и Лондоне до сих пор не признают новые адреса. На сайте посольства Великобритании его адресом указана Смоленская набережная, 10, а на сайте посольства США и вовсе вместо адреса появились географические координаты «55,75566° N, 37,58028° E».

Между тем, на Украине не ограничились переименованием связанных с Россией улиц и проспектов.

«Британский тролль»: Как Борис Джонсон стал политиком-курьезом

В начале июня казаки из Чернигова умудрились переименовать Бориса Джонсона, еще не успевшего подать в отставку с поста премьера Великобритании.

«Премьер-министр Великобритании стал казаком Борисом Чуприной. Грамоту, удостоверяющую это, отправят в Лондон. На память об этом событии киевские мастера нарисовали Бориса в образе казака Мамая», - писали тогда украинские СМИ.

Отмечалось, что фамилия Чуприна связана со словом «чуб» и намекает на знаменитую прическу Джонсона.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПереименованиеУкраинаВокзалы
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