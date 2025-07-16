СМИ: Элитный полк ВСУ «Скала» уничтожили в Харьковской области

Штурмовой полк «Скала» укрианских Вооруженных сил понес значительные потери, сообщает ТАСС.

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Это произошло во время боев в районе Мелового в Харьковской области. «Скала» считалась личным проектом главкома ВСУ Александра Сырского. Данное подразделение в срочном порядке перебросили из Львовской области.

После существенных потерь полк утратил свою боеспособность и больше не существует как полноценная боевая единица.

Ранее стало известно, что ВСУ неправильно использовали системы Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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