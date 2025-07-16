СМИ: Элитный полк ВСУ «Скала» уничтожили в Харьковской области
16 июля 202502:32
Штурмовой полк «Скала» укрианских Вооруженных сил понес значительные потери, сообщает ТАСС.
Это произошло во время боев в районе Мелового в Харьковской области. «Скала» считалась личным проектом главкома ВСУ Александра Сырского. Данное подразделение в срочном порядке перебросили из Львовской области.
После существенных потерь полк утратил свою боеспособность и больше не существует как полноценная боевая единица.
Ранее стало известно, что ВСУ неправильно использовали системы Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Элитный полк ВСУ «Скала» уничтожили в Харьковской области
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru