СМИ: Элитный полк ВСУ «Скала» уничтожили в Харьковской области

Это произошло во время боев в районе Мелового в Харьковской области. «Скала» считалась личным проектом главкома ВСУ Александра Сырского. Данное подразделение в срочном порядке перебросили из Львовской области.

После существенных потерь полк утратил свою боеспособность и больше не существует как полноценная боевая единица.

Ранее стало известно, что ВСУ неправильно использовали системы Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

