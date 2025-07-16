Одобрены штрафы за поиск экстремистских материалов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, вводящие штраф за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, сообщает ТАСС.

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Предлагается внести в КоАП новую статью 13.53, предусматривающую административную ответственность за умышленный поиск и доступ к материалам из федерального списка экстремистских, в том числе с использованием VPN.

Штрафовать будут на сумму от 3 до 5 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме предупредили об опасности бесплатных VPN-сервисов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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