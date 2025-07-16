Одобрены штрафы за поиск экстремистских материалов
16 июля 202501:01
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, вводящие штраф за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, сообщает ТАСС.
Предлагается внести в КоАП новую статью 13.53, предусматривающую административную ответственность за умышленный поиск и доступ к материалам из федерального списка экстремистских, в том числе с использованием VPN.
Штрафовать будут на сумму от 3 до 5 тыс. рублей.
Ранее в Госдуме предупредили об опасности бесплатных VPN-сервисов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Одобрены штрафы за поиск экстремистских материалов
- Правительство РФ утвердило «дочку» VK ответственной за работу национального мессенджера
- Пушков: Трамп хочет избежать эскалации с Россией
- Количество пострадавших при ДТП с электробусами в Москве увеличилось до 14 человек
- РЖД начали блокировать ботов, скупавших билеты на южные направления
- СМИ: Генпрокуратура требует запретить «Рижский хлеб» из-за связи с экстремизмом
- В Пентагоне заявили, что сделка по оружию для Украины от союзников лишь начата
- В Подмосковье в подвале дома погибли пожилые супруги и их 15-летний внук
- Число пострадавших при атаке БПЛА на Воронежскую область выросло до 27 человек
- Трамп отказался передавать Киеву дальнобойные ракеты
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru