Одобрены штрафы за поиск экстремистских материалов

Предлагается внести в КоАП новую статью 13.53, предусматривающую административную ответственность за умышленный поиск и доступ к материалам из федерального списка экстремистских, в том числе с использованием VPN.

Штрафовать будут на сумму от 3 до 5 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме предупредили об опасности бесплатных VPN-сервисов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

