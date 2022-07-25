Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Кишинёвский
Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов в своём Telegram-канале прокомментировал предложение депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова переименовать Киевский вокзал в Москве.
Он напомнил, что вокзалы в столицах Российской империи получали названия в честь конечного пункта пребывания поездов, поэтому они и называются Киевским, Рижским, Казанским или Ленинградским.
По мнению политика, на Киевский вокзала ещё «будут прибывать поезда из нашего братского Киева», однако если переименовать «очень хочется», то следует назвать его «Одесским или даже Кишинёвским».
«Как в песне. Значит, нам туда дорога. Кишинёвский вокзал на Запад нас ведёт», - заключил политик.
Ранее Власов предложил переименовать Киевский вокзал Москвы в Брянский, а также обсудить эту инициативу с москвичами с помощью проекта «Активный гражданин», сообщает RT.
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