Трамп: Солдат США на Украине не будет

Он также заявил, что верит в желание российского руководства урегулировать ситуацию вокруг Украины. Глава Белого дома указал, что пока намерения Москвы пока не подтверждаются.

Трамп убежден, что урегулирование будет достигнуто быстрее, чем за 50 дней, после которых президент США обещал ввести новые ограничительные меры.

Ранее стало известно, что Путин не планирует прекращать военные действия на Украине, несмотря на заявления Трампа о введении новых санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

