Депутат Госдумы назвал странным предложение переименовать Киевский вокзал

По его мнению, если в текущей геополитической ситуации уделять подобным вопросам слишком много внимания, то можно «уподобиться коллективному Западу и русофобам на Украине».

«В условиях спецоперации нельзя уподобляться коллективному Западу и русофобам на Украине, которые сейчас всё переименовывают. Ни в коем случае нельзя занимать такую позицию... Нет времени сейчас этими вопросами заниматься, потому что это будет достаточно странно и смешно», - подчеркнул Соловьёв.

Парламентарий добавил, что если идея переименования сохранит свою актуальность, то в первую очередь следует учитывать мнение москвичей.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил переименовать Киевский вокзал Москвы в Брянский, а также обсудить эту инициативу с москвичами с помощью проекта «Активный гражданин», сообщает RT.

