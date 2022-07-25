Депутат Госдумы назвал странным предложение переименовать Киевский вокзал
Депутат Госдумы и член комитета по культуре РФ Сергей Соловьёв заявил, что Киевский вокзал в Москве не нужно переименовывать, сообщает NEWS.ru.
По его мнению, если в текущей геополитической ситуации уделять подобным вопросам слишком много внимания, то можно «уподобиться коллективному Западу и русофобам на Украине».
«В условиях спецоперации нельзя уподобляться коллективному Западу и русофобам на Украине, которые сейчас всё переименовывают. Ни в коем случае нельзя занимать такую позицию... Нет времени сейчас этими вопросами заниматься, потому что это будет достаточно странно и смешно», - подчеркнул Соловьёв.
Парламентарий добавил, что если идея переименования сохранит свою актуальность, то в первую очередь следует учитывать мнение москвичей.
Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил переименовать Киевский вокзал Москвы в Брянский, а также обсудить эту инициативу с москвичами с помощью проекта «Активный гражданин», сообщает RT.
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