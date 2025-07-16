Рютте пригрозил Индии, Китаю и Бразилии санкциями за торговлю с Россией
Бразилия, Китай и Индия рискуют столкнуться с вторичными санкциями, сообщает Reuters со ссылкой на заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте.
По его словам, это произойдет, если эти страны прекратят торговлю с Москвой. «…Это может очень сильно ударить по вам», — указал генсек. По его словам, Европа приложит все усилия, выделив необходимые средства, чтобы обеспечить Киеву наилучшую позицию на мирных переговорах.
Ранее Рютте не исключил, что торговые партнеры РФ в Китае, Индии и Бразилии после заявлений Трампа захотят позвонить Путину с призывами к заключению мирного соглашения для урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru