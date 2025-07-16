Рютте пригрозил Индии, Китаю и Бразилии санкциями за торговлю с Россией

По его словам, это произойдет, если эти страны прекратят торговлю с Москвой. «…Это может очень сильно ударить по вам», — указал генсек. По его словам, Европа приложит все усилия, выделив необходимые средства, чтобы обеспечить Киеву наилучшую позицию на мирных переговорах.

Ранее Рютте не исключил, что торговые партнеры РФ в Китае, Индии и Бразилии после заявлений Трампа захотят позвонить Путину с призывами к заключению мирного соглашения для урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

