Песков назвал очень хорошей идею о «переселении» посольства США на площадь защитников Донбасса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позитивно оценил идею о появлении у американского посольства в Москве площади защитников Донбасса.

Ранее депутаты Мосгордумы предложили так назвать безымянную территорию на Красной Пресне и поменять адрес посольства США.

Посольство США в Москве может «переехать» на площадь защитников Донбасса

«Неплохая идея, очень хорошая идея. Если она пройдет, это будет очень хорошо», - сказал Песков журналистам.

По мнению депутатов Мосгордумы, так можно назвать территорию на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы.

В Мосгорнаследии пообещали оперативно рассмотреть этот вопрос.

Сейчас американское посольство расположено по адресу Большой Девятинский переулок, дом 8. Территория, о которой говорят парламентарии, находится у Горбатого моста в нескольких десятках метров от Дома правительства России. Именно там стояли баррикады во время штурма Белого дома в 1993 году.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассПосольство СШАДмитрий Песков
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