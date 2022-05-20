Песков назвал очень хорошей идею о «переселении» посольства США на площадь защитников Донбасса

«Неплохая идея, очень хорошая идея. Если она пройдет, это будет очень хорошо», - сказал Песков журналистам.

По мнению депутатов Мосгордумы, так можно назвать территорию на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы.

В Мосгорнаследии пообещали оперативно рассмотреть этот вопрос.

Сейчас американское посольство расположено по адресу Большой Девятинский переулок, дом 8. Территория, о которой говорят парламентарии, находится у Горбатого моста в нескольких десятках метров от Дома правительства России. Именно там стояли баррикады во время штурма Белого дома в 1993 году.

