Песков назвал очень хорошей идею о «переселении» посольства США на площадь защитников Донбасса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позитивно оценил идею о появлении у американского посольства в Москве площади защитников Донбасса.
Ранее депутаты Мосгордумы предложили так назвать безымянную территорию на Красной Пресне и поменять адрес посольства США.
«Неплохая идея, очень хорошая идея. Если она пройдет, это будет очень хорошо», - сказал Песков журналистам.
По мнению депутатов Мосгордумы, так можно назвать территорию на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы.
В Мосгорнаследии пообещали оперативно рассмотреть этот вопрос.
Сейчас американское посольство расположено по адресу Большой Девятинский переулок, дом 8. Территория, о которой говорят парламентарии, находится у Горбатого моста в нескольких десятках метров от Дома правительства России. Именно там стояли баррикады во время штурма Белого дома в 1993 году.
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