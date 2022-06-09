Борис Джонсон стал украинским казаком

Читатели британского издания не однозначно отреагировали на эту новость. Как пишет РИА Новости, в своих комментариях многие британцы сочли это событие комичным, а некоторые призвали украинцев забрать себе британского премьера, раз они его так любят.

В минувший вторник, 7 июня, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил поддержку большинства депутатов-консерваторов в рамках вотума о недоверии и сохранил посты лидера партии и премьера. До этого Джонсон выступил с заявлением, в котором не только призвал сопартийцев отказаться от голосования, но и скромно обозначил все свои заслуги на посту.

