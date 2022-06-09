Борис Джонсон стал украинским казаком

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посвятили в украинские казаки. Такое решение, как пишет The Telegraph, приняла казацкая община в Чернигове.

Черниговские казаки намерены в ближайшие дни выслать в Лондон соответствующую официальную грамоту. Помимо самого статуса, Джонсону также сменили фамилию и теперь, в рядах казаков, его будут звать Борис Чуприна, что в переводе с украинского означает «чуб» или «шевелюра».

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Читатели британского издания не однозначно отреагировали на эту новость. Как пишет РИА Новости, в своих комментариях многие британцы сочли это событие комичным, а некоторые призвали украинцев забрать себе британского премьера, раз они его так любят.

В минувший вторник, 7 июня, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил поддержку большинства депутатов-консерваторов в рамках вотума о недоверии и сохранил посты лидера партии и премьера. До этого Джонсон выступил с заявлением, в котором не только призвал сопартийцев отказаться от голосования, но и скромно обозначил все свои заслуги на посту.

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ФОТО: flickr.com // Inessa2811
ТЕГИ:УкраинаКазакиБорис Джонсон
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