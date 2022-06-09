Борис Джонсон стал украинским казаком
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посвятили в украинские казаки. Такое решение, как пишет The Telegraph, приняла казацкая община в Чернигове.
Черниговские казаки намерены в ближайшие дни выслать в Лондон соответствующую официальную грамоту. Помимо самого статуса, Джонсону также сменили фамилию и теперь, в рядах казаков, его будут звать Борис Чуприна, что в переводе с украинского означает «чуб» или «шевелюра».
Читатели британского издания не однозначно отреагировали на эту новость. Как пишет РИА Новости, в своих комментариях многие британцы сочли это событие комичным, а некоторые призвали украинцев забрать себе британского премьера, раз они его так любят.
В минувший вторник, 7 июня, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил поддержку большинства депутатов-консерваторов в рамках вотума о недоверии и сохранил посты лидера партии и премьера. До этого Джонсон выступил с заявлением, в котором не только призвал сопартийцев отказаться от голосования, но и скромно обозначил все свои заслуги на посту.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 774 / сут.
Умерли
380 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 297 / сут.
- Путин заявил, что ушедшие из России иностранные компании пожалеют об этом
- Автобус и грузовик столкнулись в Сочи, пострадали 20 человек
- В Госдуме предложили запретить митинги у зданий органов власти и школ
- Промсвязьбанк начал работу в Донецкой и Луганской народных республиках
- Иностранные специалисты смогут получить бессрочный вид на жительство в России
- Зеленский ввёл санкции против Путина, Пескова и Шойгу
- В Госдуме пообещали заблокировать ресурсы с фейками о спецоперации
- Путин рассказал, когда Россия будет жить лучше
- Путин сравнил действия современной России и Петра I
- Путин назвал колониями страны, не принимающие суверенных решений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru