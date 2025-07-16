Сенатор Грэм пригрозил Москве судьбой Ирана
Член американского Сената Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пригрозил России в соцсети Х судьбой Ирана.
По его словам, если лидер РФ Владимир Путин захочет узнать, что произойдет на 51-й день, когда завершится выдвинутый американским лидером Дональдом Трампом срок для заключения соглашения с Украиной, то ему следует позвонить в Тегеран аятолле Али Хаменеи.
Парламентарий отметил, что страны, которые покупают дешевую российскую нефть, поддерживая тем самым «военную машину Путина», должны поверить Трампу на слово.
Ранее стало известно, что Путин не планирует прекращать военные действия на Украине, несмотря на заявления Трампа о введении новых санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенатор Грэм пригрозил Москве судьбой Ирана
- Одобрены штрафы за поиск экстремистских материалов
- Правительство РФ утвердило «дочку» VK ответственной за работу национального мессенджера
- Пушков: Трамп хочет избежать эскалации с Россией
- Количество пострадавших при ДТП с электробусами в Москве увеличилось до 14 человек
- РЖД начали блокировать ботов, скупавших билеты на южные направления
- СМИ: Генпрокуратура требует запретить «Рижский хлеб» из-за связи с экстремизмом
- В Пентагоне заявили, что сделка по оружию для Украины от союзников лишь начата
- В Подмосковье в подвале дома погибли пожилые супруги и их 15-летний внук
- Число пострадавших при атаке БПЛА на Воронежскую область выросло до 27 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru