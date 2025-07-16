Сенатор Грэм пригрозил Москве судьбой Ирана

По его словам, если лидер РФ Владимир Путин захочет узнать, что произойдет на 51-й день, когда завершится выдвинутый американским лидером Дональдом Трампом срок для заключения соглашения с Украиной, то ему следует позвонить в Тегеран аятолле Али Хаменеи.

Парламентарий отметил, что страны, которые покупают дешевую российскую нефть, поддерживая тем самым «военную машину Путина», должны поверить Трампу на слово.

Ранее стало известно, что Путин не планирует прекращать военные действия на Украине, несмотря на заявления Трампа о введении новых санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

