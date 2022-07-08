Таблички с новым адресом «площадь ЛНР» появились у посольства Великобритании

Табличку с новым адресом «площадь Луганской Народной Республики» установили у посольства Великобритании в Москве, сообщает пресс-служба московского правительства.

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Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, напомнил, что это решение было принято жителями столицы на сайте «Активный гражданин».

Он отметил, что также предлагались территории «у посольства Германии, пространство между посольствами Литвы и Бельгии».

«Инициатива была от депутатов Московской городской думы. Москвичи выбирали из тех локаций, где можно было разместить это название», - подчеркнул Шапошников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому территория у посольства Великобритании в Москве переименовывается в «Площадь Луганской Народной Республики».

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ФОТО: Скриншот / Яндекс-карты
ТЕГИ:МоскваВеликобританияПосольство
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